В Саратове из-за пожара пришлось эвакуировать 10 человек

Вчера в Кировском районе Саратова из-за пожара пришлось эвакуировать 10 человек, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар был зафиксирован в 23:51в пятиэтажном доме по адресу Челюскинцев, 173. ОН начался в трехкомнатной квартире. Причина ЧП устанавливается. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

В результате пожара пострадал 39-летний хозяин квартиры. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Из задымленного подъезда пришлось эвакуировать 10 человек. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.