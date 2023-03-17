Мэр Саратова: благоустройство общественных территорий завершим до конца марта

Фото: Лада Мокроусова / "ВКонтакте"

Мэр Саратова Лада Мокроусова проверила, как в городе ведутся работы по благоустройству с началом весеннего сезона. Об этом она сообщила в собственных аккаунтах в соцсетях.

– Лично посмотрела, как ведутся работы по благоустройству крупных общественных территорий: сквер Марины Расковой, площадь Кирова, пешеходное кольцо, набережная Космонавтов.

Главам территориальных подразделений и руководителям МБУ поставлена чёткая задача - оперативно убрать листву, удалить граффити и объявления в несанкционированных местах, произвести покраску световых опор, бордюров, помыть и починить лавочки, урны. Такое поручение в начале недели дал глава региона Роман Бусаргин, – написала глава администрации города.

Мокроусова также пообещала и дальше следить за ходом работ по благоустройству.

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