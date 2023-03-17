В Саратовской области будет небольшой дождь

Сегодня, 17 марта, в отдельных районах Саратовской области ожидается небольшой дождь, о чем сообщили в региональном гидрометцентре.

В Саратове температура колеблется от +4 до +8 градусов, по ощущениям на улице будет на пару градусов холоднее. На небе ожидаются легкие облака. Дует легкий ветер южной четверти.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Местами выпадет небольшой дождь. Ветер дует юго-восточный, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с.. Температура колеблется от +9 до +14 градусов. Местами ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров.