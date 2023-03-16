В Саратове бездомная собака прокусила кисть 9-летней девочке

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 16 марта, в Ленинскому районе Саратова бездомная собака прокусила кисть девятилетней девочке, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, нападение было совершено в 7:50 возле дома № 52 по улице Шехурдина. Ребенка укусила бездомная собака. Девочка доставлена в медицинское учреждение с укушенными ранами правой кисти.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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