В Саратове бездомная собака прокусила кисть 9-летней девочке

Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 16 марта, в Ленинскому районе Саратова бездомная собака прокусила кисть девятилетней девочке, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.
По предварительным данным, нападение было совершено в 7:50 возле дома № 52 по улице Шехурдина. Ребенка укусила бездомная собака. Девочка доставлена в медицинское учреждение с укушенными ранами правой кисти.
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.
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