Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове соседи обнаружили в подъезде труп 61-летней женщины. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как сообщает ведомство, трагедия произошла в одном из домов на улице Огородной Заводского района. Тело женщины обнаружили на лестничной площадке соседи. Граждане сообщили в правоохранительные органы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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