В Саратове сотрудника «Дирекции транспорта» задержали за взятки. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает СУ СКР.

По информации следствия, в октябре 2019 года начальнику одного из отделов учреждения было передано 200 тысяч рублей. Позднее, в августе 2020 года – еще 100 тысяч рублей.

За такую сумму была оценена «покупка» подписания актов выполненных работ. Возбуждено уголовное дело.

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