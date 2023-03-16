Фото: Правительство Саратовской области

В Саратове открылся единый центр поддержки семей участников СВО. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

В центре работают специалисты, которые помогут в решении абсолютно любого вопроса. Вне зависимости от уровня проблемы, люди смогут получить полную консультацию у «одного окна» - от коммунальных вопросов до льгот для поступления в ВУЗ.

Также, в этом центре помогут и вернувшимся с СВО военнослужащим как с лечением, так и с трудоустройством и юридическими вопросами.

Центр находится улице Рахова, 186. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 8(8452) 65-33-63

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