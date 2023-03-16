В боях за Артемовск погиб военнослужащий из Саратовской области Максим Бузаев

В боях за Артемовск в зоне СВО погиб военнослужащий из Саратовской области Максим Бузаев. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает газета «Звезда» на своей странице во «ВКонтакте».

Максим Бузаев был уроженцем Хвалынска. Получил профессию электрика, позднее служил в полиции Балаково.

В октябре прошлого года пошел добровольцем в СВО, погиб в боях за Артемовск.

Солдату было 23 года. Прощание с погибшим состоялось сегодня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.