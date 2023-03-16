Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 марта 2023 12:35

В боях за Артемовск погиб военнослужащий из Саратовской области Максим Бузаев

Добровольцу было 23 года
Наталия Калинина

В боях за Артемовск в зоне СВО погиб военнослужащий из Саратовской области Максим Бузаев. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает газета «Звезда» на своей странице во «ВКонтакте».

Максим Бузаев был уроженцем Хвалынска. Получил профессию электрика, позднее служил в полиции Балаково.

В октябре прошлого года пошел добровольцем в СВО, погиб в боях за Артемовск.

Солдату было 23 года. Прощание с погибшим состоялось сегодня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.