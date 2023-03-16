В Саратове телебашня включит подсветку в честь 9-летия присоединения Крыма к РФ. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает правительство региона.
Праздничная подсветка на саратовской телебашне засияет 18 марта на Лысой Горе. Башню зажгут ко дню девятилетия со дня присоединения Крыма к Российской Федерации.
Ночью на ней загорятся цвета российского флага, герб и георгиевская лента. Также саратовцы увидят надпись «Крым – это Россия!».
В этот день такие башни засияют для жителей Челябинска, Саранска, Ростова-на-Дону, Костромы, Самары, Тамбова, Казани и Брянска.
В прошлый раз такая акция в Саратове прошла в Международный женский праздник 8 марта.
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