Фото: Архив КП
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В Энгельсе за взятку медику возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Фарм Инвест». Об этом сегодня, 16 марта, сообщает региональная прокуратура.
Как сообщает ведомство, в марте 2022 года директор ООО «Фарм Инвест» передал взятку в размере почти 190 тысяч рублей главврачу медучреждения. Денежный подкуп подразумевал оперативную оплату по заключенным договорам.
Возбуждено уголовное дело. Компании назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
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