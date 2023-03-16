Фото: Архив КП Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Энгельсе за взятку медику возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Фарм Инвест». Об этом сегодня, 16 марта, сообщает региональная прокуратура.

Как сообщает ведомство, в марте 2022 года директор ООО «Фарм Инвест» передал взятку в размере почти 190 тысяч рублей главврачу медучреждения. Денежный подкуп подразумевал оперативную оплату по заключенным договорам.

Возбуждено уголовное дело. Компании назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

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