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НовостиПроисшествия16 марта 2023 11:36

В Энгельсе за взятку медику возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Фарм Инвест»

Подкуп главврача обошелся компании штрафом в миллион рублей
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Энгельсе за взятку медику возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «Фарм Инвест». Об этом сегодня, 16 марта, сообщает региональная прокуратура.

Как сообщает ведомство, в марте 2022 года директор ООО «Фарм Инвест» передал взятку в размере почти 190 тысяч рублей главврачу медучреждения. Денежный подкуп подразумевал оперативную оплату по заключенным договорам.

Возбуждено уголовное дело. Компании назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

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