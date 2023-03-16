Вареные раки Фото: Игорь ЛИФАНОВ

В Саратовскую область не пустили фуру с партией живых раков. Сегодня, 16 марта, об этом нарушении сообщил Россельхознадзор.

Груб был задержан 7 марта на погранпункте «Озинки». Он следовал из республики Казахстан.

В ходе проверки выяснилось, что количество раков не соответствует заявленному в ветеринарном сопроводительном документе. Тара, в которую были упакованы живые раки, была признана небезопасной. В итоге груз не пустили в Россию.

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