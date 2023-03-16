В Саратове порок сердца диагностировали у 57-летнего мужчины. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает Телеграм-канал областного клинического кардиологического диспансера.

Как правило, такую патологию диагностируют и лечат на первом году жизни. С подобным диагнозом взрослые люди встречаются достаточно редко.

Случай, когда с таким заболеванием в больницу поступил 57-летний пациент, удивил врачей.

-Обычно такие пороки выявляются и лечатся у детей до 1 года. Дальше человек просто не может жить, потому что развивается тотальная сердечная недостаточность, тотальное нарушение легочного кровотока с высокой легочной гипертензией, - пояснил главный врач ГУЗ «ОККД» Владимир Дудаков.

Операция длилась 5,5 часов. Как сообщают медики, все прошло успешно, пациент проходит реабилитацию в профильном санатории.

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