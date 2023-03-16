фото: Архив КП

В Саратове бесплатные лекарства 8-месячной девочке выдали только через суд. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает региональное ведомство.

По данным надзорного органа, диагноз новорожденной "множественные гемангиомы тела и гемангиомы печени". При этом, жизненно важным препаратом "Гемангиол" Минздрав ребенка не обеспечивал.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Предоставлять лекарства ребенку должны были региональное министерство здравоохранения и медицинская организация.

Суд удовлетворил требования. Кроме того, потраченные деньги на препараты для ребенка в сумме 36 тысяч рублей также будут компенсированы.

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