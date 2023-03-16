фото: Архив КП

«Дом» в центре Саратова снесут по решению Верховного Суда РФ. Представители культурной общественности стали выказываться по этому поводу.

— Хочу сказать, что мы ни в коем случае не сомневаемся в законности решения Верховного суда. Оно подтвердило решения предыдущих судебных инстанций.

Но хочется поддержать звучащие в культурной среде предложения – найти возможность и сохранить это здание, чтобы использовать его для нужд города. Первоначально при строительстве этого объекта было заявлено, что это будет картинная галерея. В какой-то момент что-то изменилось, и здание стало очередным элитным рестораном для узкого круга людей, – говорит директор музея Федина Мария Григорьева.

По ее словам, к деятелям культуры пришло разочарование, когда вместо культурного центра для жителей города, объект стал использоваться чисто в коммерческих целях.

– Если бы здание удалось сохранить и использовать для развития культуры в регионе, и все же создать там картинную галерею, – это было бы наилучшим выходом. Здание полюбилось горожанами, воспринимается ими как украшение нашего города, поэтому оно могло бы быть культурным объектом как снаружи, так и внутри. Поскольку фонды музеев постоянно пополняются, а их экспозиционные площади не растут, эту площадку можно было бы использовать для выставок произведений искусства, – подчеркнула Григорьева.

Ранее «КП-Саратов» писали о поданной и отклоненной апелляциях по этому делу.

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