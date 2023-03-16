ФОТО: АРХИВ КП

За год в Саратовскую область приезжает миллион туристов. Об этом сегодня, 16 марта, заявил замминистра культуры Константин Сергеев.

По словам чиновника, зимой наибольшей популярностью пользуется Саратов, Балаково и Хвалынск. Особым спросом пользуются горнолыжные базы. Таких у нас пять, при этом работает 22 туроператора и примерно 140 турагентств.

Что касается летнего отдыха, спрос на волжские турбазы уже многие годы превышает предложение.

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