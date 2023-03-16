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НовостиОбщество16 марта 2023 9:23

Судебные приставы убедили женщину с подозрением на туберкулез пройти обследование

В 2021 году женщина освободилась из мест лишения свободы
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Фото: Андрей АБРАМОВ

Судебные приставы убедили женщину с подозрением на туберкулез пройти обследование. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Как сообщает ведомство, 43-летняя жительница Саратова освободилась из мест лишения свободы и с 2021 года ни разу не проходила профилактическое обследование на туберкулез, хотя того требует законодательство.

Судебный пристав Волжского районного отделения возбудил исполнительное производство, и уведомил должницу о принудительных мерах в случае неисполнения решения. Побоявшись ответственности, женщина прошла флюорографическое обследование, туберкулез не был выявлен.

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