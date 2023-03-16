фото: Архив КП Фото: Андрей АБРАМОВ

Судебные приставы убедили женщину с подозрением на туберкулез пройти обследование. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Как сообщает ведомство, 43-летняя жительница Саратова освободилась из мест лишения свободы и с 2021 года ни разу не проходила профилактическое обследование на туберкулез, хотя того требует законодательство.

Судебный пристав Волжского районного отделения возбудил исполнительное производство, и уведомил должницу о принудительных мерах в случае неисполнения решения. Побоявшись ответственности, женщина прошла флюорографическое обследование, туберкулез не был выявлен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.