В Саратове на строительство развязки на «Стрелке» претендует только одна фирма. Соответствующая информация размещена сегодня, 16 марта, на портале Госзакупок.

Так как на участие в закупке подана только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. По этом причине, единственный участник заключает контракт на максимальную сумму – 1,575 миллиардов рублей.

За работу готова взяться ООО «Поволжская мостостроительная компания».

Транспортная развязка находится на пересечении проспекта 50 лет октября, улиц Тракторной и Большой Горной. Подрядчику предстоит спилить деревья, снести мешающие строения, изъять земельные участки.

Сдать работы подрядчик должен 30 ноября следующего года.

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