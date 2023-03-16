фото: пресс-служба прокуратуры

В Аткарске женщина-водитель не уступила дорогу – авария унесла жизнь 8-летнего мальчика. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Трагедия произошла 19 ноября 2020 года в Аткарске Саратовской области. По материалам дела, 42-летняя водитель автомобиля Nissan Almera выезжала с обочины на главную дорогу. Не убедившись в безопасности, женщина допустила столкновение с «шестеркой», которая двигалась по главной дороге.

В отечественной легковушке пострадал 8-летний мальчик. Несмотря на старания врачей, ребенок умер на следующий день.

На виновницу завели уголовное дело. Летом прошлого год Аткарский суд приговорил женщину к 2 годам колонии с лишением права вождения на 2 года.

В связи с наличием ребенка младше 14 лет, суд отсрочил наказание. В этот период осужденная пыталась обжаловать приговор, указывая на свою невиновность.

По данным региональной прокуратуры, приговор оставлен без изменений.