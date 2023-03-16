В Ленинском районе Саратова «четырка» влетела в столб у школы

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 16 марта, в Ленинском районе Саратова у школы в столб влетел ВАЗ-2114, сообщили в Госавтоинспекции.

В 9:40 у школы №100 на 1-ом проезде Панфилова водитель за рулем «четырки» не справился с управлением и влетел в столб дорожного знака.

Переднюю часть машины сильно смяло, но водитель пострадал незнаительно и отказался от госпитализации.

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