В Ленинском районе Саратова «четырка» влетела в столб у школы

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 16 марта, в Ленинском районе Саратова у школы в столб влетел ВАЗ-2114, сообщили в Госавтоинспекции.
В 9:40 у школы №100 на 1-ом проезде Панфилова водитель за рулем «четырки» не справился с управлением и влетел в столб дорожного знака.
Переднюю часть машины сильно смяло, но водитель пострадал незнаительно и отказался от госпитализации.
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