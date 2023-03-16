Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области продолжают расти цены на овощи. Об этом сообщили в Саратовстате.

Больше всего в цене выросли лук (+4,4 процента), а также повысилась стоимость на свеклу (+4,1 процента). Кроме того, подорожали помидоры и морковь – на 3,8 процента и 1,4 процента соответственно.

При этом цена на огурцы снизилась на 6,8 процента и теперь составляет 188 рублей за килограмм. Также подешевела капуста (3 процента) и картофель (1 процента).

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