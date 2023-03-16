"Дом"

В Саратове принято окончательное решение о сносе «дома Курихина». Соответствующая информация появилась в электронной картотеке суда.

Напомним, в Саратове здание ресторана на улице Октябрьской, 7 решили снести, как незаконную постройку. Ранее этот участок принадлежал музею имени Федина. В 2012 году участок отдали под строение дома картинной галереи индивидуальному предпринимателю. Впоследствии там открылся ресторан.

В 2021 году сотрудники музея и областного правительства потребовали через суд снести строение и вернуть им участок. Суд согласился с их позицией.

Несмотря на возражения ответчицы, решение Верховного суда осталось неизменным. Незаконную постройку сровняют с землей.

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