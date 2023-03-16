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НовостиОбщество16 марта 2023 7:29

В Саратове пенсионерка по указанию мошенников продала квартиру и перевела им деньги

Вчера, 15 марта, в полицию региона с заявлениями о мошенничестве обратились 12 человек
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратове пенсионерка по указанию мошенников продала квартиру и перевела им деньги. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

65-летняя жительница Кировского района обратилась к стражам порядка и сообщила, что перевела злоумышленникам более 5 миллионов рублей. Пенсионерке позвонили неизвестные и убедили женщину в том, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Испуганная горожанка поверила мошенникам и под их руководством совершила ряд операций. Сначала перевела им собственные средства, затем взяла кредит и отправила уже кредитные. Далее пенсионерка продала квартиру и вырученные деньги так же отправила мошенникам.

Общая сумма переводов составила 5 292 123 рубля. Возбуждено уголовное дело.

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