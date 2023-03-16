Саратовец украл деньги из женской сумки и купил алкоголь и цветов

Фото: Архив КП

В Саратове 56-летнего мужчину осудили за прошлогоднюю кражу, сообщили в прокуратуре области.

В Детском парке 17 мая 2022 года житель города украл женскую сумку, в которой были помимо прочего банковская карта и 23 тысячи рублей наличными.

Саратовец в тот же день расплатился картой в магазине – он купил несколько бутылок алкоголя и пять букетов роз. Всего он потратил 12 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, похитителя задержали и возбудили на него уголовное дело о краже. Мужчина признал вину, его приговорили к полутора годам колонии.

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