Саратовец украл деньги из женской сумки и купил алкоголь и цветов

Фото: Архив КП
В Саратове 56-летнего мужчину осудили за прошлогоднюю кражу, сообщили в прокуратуре области.
В Детском парке 17 мая 2022 года житель города украл женскую сумку, в которой были помимо прочего банковская карта и 23 тысячи рублей наличными.
Саратовец в тот же день расплатился картой в магазине – он купил несколько бутылок алкоголя и пять букетов роз. Всего он потратил 12 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, похитителя задержали и возбудили на него уголовное дело о краже. Мужчина признал вину, его приговорили к полутора годам колонии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.