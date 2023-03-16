В Саратовской области выберут лучших предпринимателей в 16 номинациях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Саратовской области.

Министерство экономического развития анонсировало старт приема заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель Саратовской губернии». Подача заявок стартует 23 марта. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лучших предпринимателей определят в номинациях:

— в сфере промышленного производства;

— в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации;

— в сфере транспортных услуг;

— в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

— в сфере переработки сельскохозяйственной продукции;

— в сфере розничной торговли;

— в сфере общественного питания;

— сферы бытовых услуг;

— в сфере туризма;

— женщина-предприниматель;

— за меценатство и благотворительность;

— самое динамично развивающееся предприятие;

— молодой предприниматель;

— социальный предприниматель;

— лучший налогоплательщик года;

— самый успешный старт.

Принять участие в ежегодном конкурсе смогут как индивидуальные предприниматели, так и руководители малого и среднего бизнеса.

Прием заявок продлится до 21 апреля 2023 года согласно установленным формам.

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