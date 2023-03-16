В Саратовской области выберут лучших предпринимателей в 16 номинациях. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Саратовской области.
Министерство экономического развития анонсировало старт приема заявок на ежегодный областной конкурс «Предприниматель Саратовской губернии». Подача заявок стартует 23 марта. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Лучших предпринимателей определят в номинациях:
— в сфере промышленного производства;
— в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реставрации;
— в сфере транспортных услуг;
— в сфере производства сельскохозяйственной продукции;
— в сфере переработки сельскохозяйственной продукции;
— в сфере розничной торговли;
— в сфере общественного питания;
— сферы бытовых услуг;
— в сфере туризма;
— женщина-предприниматель;
— за меценатство и благотворительность;
— самое динамично развивающееся предприятие;
— молодой предприниматель;
— социальный предприниматель;
— лучший налогоплательщик года;
— самый успешный старт.
Принять участие в ежегодном конкурсе смогут как индивидуальные предприниматели, так и руководители малого и среднего бизнеса.
Прием заявок продлится до 21 апреля 2023 года согласно установленным формам.
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