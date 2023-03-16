фото: Архив КП

В Саратовской области коронавирусом заразился 191 человек за сутки. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в области заболело 315 171 человек. С начала эпидемии выздоровело 307 550 человек, за сутки - 162.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Саратове – 100 человек, Энгельсском районе — 24, Балаковском — 22, Балашовском — 21.

Коронавирус диагностировали у 56 пациентов в возрасте от 30 до 49 лет. Заболевших в возрастной категории от 65 лет и старше – 46; от 18 до 29 лет 33.

У 12 пациентов выявлена пневмония, еще 179 – с признаками ОРВИ.

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