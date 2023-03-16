фото: ГИБДД

В Питерке сбили 59-летнего мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 15 марта, в селе Питерка Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 10:20 на пересечение улиц Советской и переулка Гагарина 45-летний водитель ВАЗ-21102 сбил 59-летнего мужчину.

В результате аварии мужчину госпитализировали в больницу с травмами

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