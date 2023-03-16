Ситуация с паводками в Саратовской области – под талыми водами 23 жилых дома и 18 мостов

Роман Бусаргин / Телеграм
В ГУ МЧС по Саратовской области привели данные по ситуации с паводком на 20:00 вчерашнего дня, среды.
Так, в Саратове в результате паводка оказались затоплены 18 низководных мостов, 23 жилых дома, дворы 447 домов и два участка автодорог.
Все перечисленные дома, оказавшиеся под талыми водами, находятся в Петровске, в городе также подтоплено 389 дворов.
Подтопленными остаются также 42 придомовых территории села Бакуры в Екатериновском районе и еще 16 в Покровке Вольского района. Обе затопленных автомобильных дороги находятся в Пугачевском районе.
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