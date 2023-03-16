Пожарные в Балаково потушили стену 10-этажки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 15 марта, в Балаково произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

В 14:55 пожарным поступил сигнал о возгорании наружной стены 10-этажки по адресу Саратовское шоссе, 81.

Тушили пожар два пожарных расчета, площадь составила 50 квадратных метров. Эвакуацию не проводили, обошлось без пострадавших.

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