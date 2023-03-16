Сегодня, 16 марта, в Саратове потеплеет до +8 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от нуля до +8 градусов, небо затянуто легкими облаками. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду и отдельными порывами до 11 метров в секунду. Утром будет туман. На отдельных участках дорог гололедица.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует юго-восточный и южный, со скоростью 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Столбик термометра покажет от +6 до +11 градусов, в южных районах потеплеет до +16 градусов.