В Саратове пройдут XXII молодежные Дельфийские игры России

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В Саратове продолжается подготовка к XXII молодежным Дельфийским играм России.

Сегодня, 15 марта, прошло заседание организационного комитета по проведению этого мероприятия. Как сообщает правительство региона, Губернатор Роман Бусаргин отметил, что в ближайшее время необходимо решить все организационные вопросы, связанные с размещением, транспортировкой и питанием гостей. прибывание молодых гостей планируют сделать максимально комфортным и безопасным.

Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и добавил, что юные дарования с 21 по 26 апреля продемонстрируют свои таланты в 34 номинациях. В соревнованиях примут участие около 2500 человек. От Саратовской области в Дельфийский комитет поступило почти 500 заявок.

Роман Бусаргин отметил, что необходимо пригласить ребят из вновь присоединенных к Российской Федерации территорий, чтобы они также продемонстрировали свои таланты.