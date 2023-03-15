В охотничьем хозяйстве под Саратовом обнаружен второй с начала года труп кабана — возможен карантин по АЧС. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

В комитет с информацией о находке на территории охотничьего хозяйства «Маяк» обратился очевидец. На месте инспектор обнаружил тушу животного и вызвал ветеринарную службу. Сообщается о двух случаев падежа диких кабанов на территории охотничьего хозяйства.

По словам ветеринаров, падеж кабанов может быть вызван распространением инфекционных заболеваний, например, африканской чумы свиней (АЧС). Сотрудникам юрлица-пользователя охотничьего хозяйства «Маяк» сообщили об останках зверя, однако они его проигнорировали, несмотря на то, что по закону должны следить за территорией.

С 13 марта в Вольском районе установлен карантин по заболеванию АЧС среди диких кабанов.

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