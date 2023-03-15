В Саратовской области лодочников будут штрафовать за выход на воду не в сезон

В Саратовской областной думе, сегодня, 15 марта состоялось заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Были рассмотрены поправки в закон об административных правонарушениях. Предложено наделить полномочиями должностных лиц занимающихся обеспечением безопасности жизнедеятельности населения составлять протоколы об административных правонарушениях за выход на воду не в сезон и купание в неположенных местах.

Заместитель начальника управления ОБЖ населения региона Александр Подгорный сообщил, что за прошлый купальный сезон в 2022 году в регионе утонули 58 человек, в том числе 7 детей. Практически все погибли при купании в запрещенных местах. Всего за прошлый год в области утонули свыше 100 человек, из них 10 детей. Несмотря на то, что в купальный сезон прошлого было проведено более полутора тысяч рейдов.

Так же должностные лица органов местного самоуправления не имеют достаточных возможностей для рейдов в отношении владельцев транспорта, выходящего на воду.

По словам Подгорного, наделение полномочиями для составления протоколов и участия в рейдах сотрудников управления повысит безопасность населения на водных объектах.

Законопроект рассмотрят на предстоящем заседании облдумы.

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