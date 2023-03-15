фото: УФССП
Жительница Саратова выплатила долги бывшего мужа после ареста BMW. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.
Судебные приставы Красноармейска Саратовской области взыскали с местного жителя задолженность по налогам в размере 95 тысяч рублей. 41-летнего мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но мужчина налоги не платил. После определения имущества должника, у мужчины арестовали автомобиль BMW X3.
Долг пришлось оплачивать бывшей жене мужчины, так как она является владельцем авто.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.