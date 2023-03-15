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НовостиОбщество15 марта 2023 13:20

Жительница Саратова выплатила долги бывшего мужа после ареста BMW

Мужчина задолжал 95 тысяч
Евгений Бадиков
фото: УФССП

фото: УФССП

Жительница Саратова выплатила долги бывшего мужа после ареста BMW. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Судебные приставы Красноармейска Саратовской области взыскали с местного жителя задолженность по налогам в размере 95 тысяч рублей. 41-летнего мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, но мужчина налоги не платил. После определения имущества должника, у мужчины арестовали автомобиль BMW X3.

Долг пришлось оплачивать бывшей жене мужчины, так как она является владельцем авто.

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