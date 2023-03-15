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НовостиОбщество15 марта 2023 13:12

Экс-заместитель начальника СИЗО города Саратова признан виновным в получении взятки

Саратовский суд лишил звания и оштрафовал на миллион рублей ВРИО начальника следственного изолятора
Евгений Бадиков
фото носит иллюстративный характер. Архив "КП"

фото носит иллюстративный характер. Архив "КП"

Кировский районный суд вынес приговор по делу заместителя начальника СИЗО. Речь идёт о экс-заместителе начальника СИЗО-1 города Саратова Денисе Музыреве.

По данным СУ СКР России по Саратовской области, следствием и судом установлено что в марте, мае и июне 2022 сотрудник УФСИН Саратова, на тот момент временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1, получил от трех жителей города Саратова взятку на общую сумму более 210 тысяч рублей. За это он пообещал устроить более комфортные условия их родственникам, которые отбывали наказание в исправительном учреждении.

Преступление раскрыли сотрудники областных управлений УФСБ и ОСБ ФСИН. До приговора подсудимый находился под домашним арестом.

Приговором суда бывший заместитель начальника Саратовского СИЗО-1 лишен звания и права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы сроком на 2 года. Так же должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

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