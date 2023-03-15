Экс-заместитель начальника СИЗО города Саратова признан виновным в получении взятки

фото носит иллюстративный характер. Архив "КП"

Кировский районный суд вынес приговор по делу заместителя начальника СИЗО. Речь идёт о экс-заместителе начальника СИЗО-1 города Саратова Денисе Музыреве.

По данным СУ СКР России по Саратовской области, следствием и судом установлено что в марте, мае и июне 2022 сотрудник УФСИН Саратова, на тот момент временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1, получил от трех жителей города Саратова взятку на общую сумму более 210 тысяч рублей. За это он пообещал устроить более комфортные условия их родственникам, которые отбывали наказание в исправительном учреждении.

Преступление раскрыли сотрудники областных управлений УФСБ и ОСБ ФСИН. До приговора подсудимый находился под домашним арестом.

Приговором суда бывший заместитель начальника Саратовского СИЗО-1 лишен звания и права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы сроком на 2 года. Так же должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

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