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НовостиПолитика15 марта 2023 12:16

В Саратовской области планируют разрешить некоторым депутатам не отчитываться о доходах

За отсутствие на всех заседаниях в течение полугода депутатов смогут лишать полномочий
Наталия Калинина
На заседании облдумы

На заседании облдумы

В Саратовской области изменят порядок предоставления депутатами отчета о доходах. Сегодня, 15 марта, такой проект был внесен на рассмотрение на заседании Саратовской областной Думы.

Заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Янклович предложил внести изменения в закон о статусе депутата регионального законодательного собрания.

Согласно вносимым изменениям депутат будет обязан отчитываться перед избирателями о проделанной работе раз в полгода.

Что касается отчета о доходах, то для депутатов, работающих на профессиональной основе он не изменится. А вот те, кто заседают в облдуме помимо основной работы, получат возможность не отчитываться о доходах.

Также предлагается прописать в законе возможность прекращения полномочий депутата, если он отсутствует на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин.