В этом году в Саратовской области отремонтируют 300 км дорог

Роман Бусаргин на совещании

В 2023 году в Саратовской области отремонтируют 300 км дорог, о чем сообщил губернатор Роман Бусаргин на совещании.

Областной дорожной фонд на год составил 17,2 миллиарда рублей. Планируется:

ремонт 300 км региональных дорог;

капремонт и ремонт 13 мостов;

ремонт 21,3 км улиц в Саратовской агломерации в рамках нацпроекта Президента РФ;

уложить не менее 93 км защитного слоя асфальта;

привести в порядок 331 км сельских дорог по региональной программе;

проложить новые дороги в село Репное Балашовского района и между селами Сторожевка и Зеленкино в Татищевском районе.

- За счет всех источников в Саратове необходимо провести ремонт 30 км улиц, в Энгельсе – 22 км, в Балакове – 9 км, - отметил глава региона.