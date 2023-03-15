В Саратове агрессивный местный житель напал на двух школьниц

Вчера, 14 марта, в Ленинском районе саратовец напал на двух школьниц. Нападения произошли с разницей в пять минут, агрессивного мужчину задержали. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.

Первый случай произошел у дома № 5 по улице Лунная. Около половины девятого утра мужчина напал на 13-летнюю девочку. Вследствие нападения она получила ушибы мягких тканей головы. Пять минут спустя у дома № 27 жертвой злоумышленника стала 15-летняя девочка. У нее так же зафиксировали ушибы и ссадины на голове. Обеим школьницам потребовалась госпитализация.

В УМВД по Саратову рассказали, что по факту нападений в отдел полиции доставили местного жителя. Его поместили в «специализированное медицинское учреждение». Сколько лет нападавшему, не уточняется.

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