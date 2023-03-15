фото: Общественная палата Саратовской области

В Саратове планируется внедрение платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба Общественной Палаты.

Вчера, 14 марта в Общественной палате Саратовской области состоялось расширенное заседание Комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре. В заседании принимали участие члены ОП, городской администрации, городской Думы, правоохранители и представители прочих ведомств. Одной из главных тем стал вопрос организации платных парковок.

Общественник Александр Степанов высказался о необходимости введения платных парковок. По его мнению, если в ближайшее время не освободить улицы, будет транспортный коллапс.

Депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Тарасов проинформировал о том, что проект по созданию платных парковок проработан и находится на стадии внедрения.

Зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Игорь Поздникин упомянул, что уже разработаны положение пользования платными парковочными местами, методика расчета платы за парковку, проведены финансово-экономические расчеты, а также определен первый этап создания системы платных автомест - центральная часть города.

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