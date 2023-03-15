Заседание комитета 15.03.2023

В Саратовской областной Думе изменят правила аккредитации для представителей СМИ.

На заседание комитета по информационной политике Саратовской областной думы 15 марта парламентарии обсуждали проект постановления об утверждении правил аккредитации для журналистов.

Документ был внесен депутатами Романом Чуйченко и Юлией Литневской (фракция «Единая Россия»). Роман Чуйченко рассказал, что в законопроекте устанавливаются случаи лишения аккредитации журналистов, уточняются правила аккредитации и случаи отказа в ней. Согласно законопроекту, представитель СМИ лишается аккредитации, если СМИ лишилось лицензии, или это так называемое СМИ-иногагент. Вопросы возникли у парламентариев во время обсуждения второй части законопроекта, где обсуждалось лишение думской аккредитации журналистов, не соблюдающих деловой стиль в одежде во время посещения мероприятий Саратовской областной Думы.

— Мы же все-таки законодательный орган субъекта и не придерживаться здесь делового стиля одежды неправильно, — высказался Александр Янклович (фракция «Единая Россия»). Депутат Александр Анидалов (фракция КПРФ) выразил недовольство фразой «не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений». По его мнению, подобные формулировки расплывчаты и журналистов могут начать неправомерно лишать аккредитации. — Правила аккредитации - это повсеместные и установленные нормы, которые применяется везде и всегда. Аккредитации никого не лишают, определять факт сокрытия или фальсификации будет информационный отдел думы — ответил Чуйченко.

Помощник прокурора Иван Гусев подчеркнул, что согласно тексту документа, что журналист может быть лишен аккредитации, если им или СМИ распространены сведения, порочащие думу или депутатов. Решение суд об этом принимает суд.

Жаркие обсуждения между депутатами привели к скандалу между Александром Анидаловым и Александром Ванцовым (фракция «Родина»).

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