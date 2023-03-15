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НовостиОбщество15 марта 2023 10:47

Сотрудница больницы в Саратове стала жертвой нападения на рабочем месте

Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью
Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сотрудница Саратовской больницы стала жертвой нападения на рабочем месте, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Нападение было совершено 13 февраля в период с 19 до 20:00 в городской клинической больнице № 5. В помещении приемного отделения мужчина ударил плечом по двери. Дверь задела санитарку, она упала на пол и ударилась головой о плиточный пол.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего уточняются. Проводятся следственные действия.