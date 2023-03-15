В Ленинском районе Саратова бездомные псы напали на двух мальчиков

фото: Архив КП Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вчера, 14 марта, в Ленинском районе Саратова бездомные собаки искусали двух детей, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Жертвами псов стали два мальчика – 8 и 11 лет. На младшего из школьников собаки напали в районе улицы Шехурдина, остановки «3-й Студеный проезд», на другого – на улице Ипподромной.

Обоих детей госпитализировали в больницу.

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