В Ленинском районе Саратова бездомные псы напали на двух мальчиков

фото: Архив КП
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Вчера, 14 марта, в Ленинском районе Саратова бездомные собаки искусали двух детей, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Жертвами псов стали два мальчика – 8 и 11 лет. На младшего из школьников собаки напали в районе улицы Шехурдина, остановки «3-й Студеный проезд», на другого – на улице Ипподромной.
Обоих детей госпитализировали в больницу.
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