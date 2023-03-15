В Саратове власти составили 64 протокола за выход на лед

Фото: Лада Мокроусова / Телеграм

Сегодня глава города Лада Мокроусова провела совещание по вопросу о безопасности на водных объектах. Об этом она сообщила в своём Телеграм-канале.

С докладом выступил начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов. Он сообщил, что в период активного таяния льда на водных объектах муниципального образования «Город Саратов» проводятся проверки целостности установленных знаков «Выход на лед запрещен!», (всего на территории облцентра было размещено 104 знака) в 50 местах возможного выхода людей на лед.

Так же в рамках проверок уточняются места возможного несанкционированного выезда транспортных средств на лед. В Саратове уже установлено 19 таких мест и выставлены соответствующие запрещающие знаки.

Егунов доложил о том, как прошли совместные рейды с привлечением сотрудников ГИМС, полиции, социальных служб, средств массовой информации. На сегодняшний день проведено 88 рейдов. В ходе рейдов проводятся инструктажи, раздаются памятки и листовки, на граждан нарушавших запрет о выходе на лед, на водных объектах муниципального образования «Город Саратов», составлено 64 административных протокола.

Лада Мокроусова поручила дополнительно информировать население об опасности выхода на лед через СМИ и социальные сети.

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