В Саратовскую область не пустили в Россию фуру с насваем

Фото: Саратовская таможня

В Саратовской области пограничники и таможенники не пустили в Россию фуру с насваем. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления таможни.

Подозрительный грузовик проверили саратовские таможенники вместе с сотрудниками погрануправления ФСБ по Саратовской и Самарской областям. На пункте пропуска «Озинки» на границе с Казахстаном задержали 4 тонны насвая – мешки с зеленым веществом были замаскированы под мешками с золой.

В документах груза также было указано, что в Россию пытаются ввезти именно 22 тонны древесной золы. Несоответствие товара заявленному и стало причиной, по которой грузовик отправился обратно в Среднеазиатскую республику.

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