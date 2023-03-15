Следователи начали проверку по факту получения саратовцем травмы на производстве

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи из Ленинского района города Саратова проводит проверку по факту получения рабочим травмы на производстве. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает СУ СК России по Саратовской области.

По данным следствия, вчера, 14 марта 2023 года в одной из организаций Ленинского района города Саратова, 47-летний инженер-мехатроник занимался подключением вентилятора. Произошло короткое замыкание, из-за которого он получил ожоги лица и верхних конечностей. Впоследствии он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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