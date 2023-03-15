В СВО погиб 37-летний доброволец из Аткарска

Фото: Администрация Аткарского района

В ходе боев спецоперации погиб 37-летний житель Аткарска Саратовской области Сергей Зинин, сообщил сегодня, 15 марта, в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Виктор Елин.

Мужчина отправился на фронт добровольцем, кроме этого, никаких фактов из биографии военнослужащего чиновники не приводят.

Прощание с солдатом пройдет завтра в 11:00 в храме Петра и Павла в районном центре.

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