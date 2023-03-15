В Волжском районе Саратова скоро появится новая поликлиника

КП-Саратов

В помещениях бывшей 20-й поликлиники в поселке Юбилейный начались ремонтные работы. По распоряжению губернатора в ответ на многочисленные просьбы жителей поселка там будет организована новая детская поликлиника.

Капитальный ремонт проводится за счет средств областного бюджета при поддержке главы Саратовской области Романа Бусаргина. Окончание ремонтных работ запланировано в третьем квартале 2023 года.

Как планируется, после проведения капитального ремонта, современная поликлиника будет обслуживать более девяти тысяч детей в поселке Юбилейный.

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