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НовостиОбщество15 марта 2023 7:31

Саратовские спасатели из трехметрового колодца вытащили кошку

В Марксе кошка упала в колодец
Роман Хвалин
Фото: Облспас

Фото: Облспас

В городе Марксе Саратовской области вчера вечером, 14 марта, спасатели пришли на помощь животному.

По предварительным данным, в 22:30 в службу спасения поступило сообщение, что у дома № 33/3 на улице Интернациональной в открытый колодец упала кошка. Она оказалась на глубине в три метра.

Официальный представитель облспаса Никита Мухин рассказал, что прибывшие специалисты при помощи петли для отлова животных достали кошку. Она не пострадала.

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