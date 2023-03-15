Саратовские спасатели из трехметрового колодца вытащили кошку

Фото: Облспас
В городе Марксе Саратовской области вчера вечером, 14 марта, спасатели пришли на помощь животному.
По предварительным данным, в 22:30 в службу спасения поступило сообщение, что у дома № 33/3 на улице Интернациональной в открытый колодец упала кошка. Она оказалась на глубине в три метра.
Официальный представитель облспаса Никита Мухин рассказал, что прибывшие специалисты при помощи петли для отлова животных достали кошку. Она не пострадала.
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