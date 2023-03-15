Мария Усова о нападках на Игоря Пивоварова: каждый слышит про себя

Мария Усова

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова «(фракция ЕР) прокомментировала ситуацию с вице-губернатором Игорем Пивоваровым, который недавно подвергся нападкам со стороны некоторых СМИ. - Что такого сказал Пивоваров? Тут не все в теме, но, те на кого он гипотетически мог намекать сразу «обиделись». Не журналисты конечно, а их хозяева! Начались попытки мелкой травли, но успешными их назвать нельзя. Раз приняли обезличенную реплику на свой счет, значит прав был во всем Игорь Иванович? И тиражируя его слова, владельцы СМИ распространяют неблаговидную информацию о самих себе! Игорь Иванович офицер и честно сказал, что думал. Многие его только похвалят. Он не прятался за анонимными телегами, в отличии от некоторых деятелей, которые всю жизнь живут под масками и скрываются от военкомата за справками о болезни своих глазок, посаженных на написании пасквилей на людей и регион в целом, - написала Мария Усова в своем Телеграм-канале.