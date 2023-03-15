Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 7:08

В Саратовской области запрещен выход на лед Волги

Нарушителей ждут штрафы
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня, среды 15 марта, в Саратовской области начинает действовать полный запрет на выхода на лед. Документ, на основании которого вступает в силу это решение, был принят еще в ноябре прошлого года.

В бумаге за подписью губернатора Бусаргина указано, что запрет вводится дважды в год – осенью и ранней зимой, пока лед не окрепнет; и весной, когда лед начинает сходить.

Нарушителей ждет штраф в две тысячи рублей. Как отметил глава Облспаса Юрий Юрин, ведомство будет контролировать исполнение распоряжения только на Волге, на других водоемах ситуацию должны контролировать муниципалитеты самостоятельно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.