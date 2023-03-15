В Саратовской области запрещен выход на лед Волги

архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня, среды 15 марта, в Саратовской области начинает действовать полный запрет на выхода на лед. Документ, на основании которого вступает в силу это решение, был принят еще в ноябре прошлого года.

В бумаге за подписью губернатора Бусаргина указано, что запрет вводится дважды в год – осенью и ранней зимой, пока лед не окрепнет; и весной, когда лед начинает сходить.

Нарушителей ждет штраф в две тысячи рублей. Как отметил глава Облспаса Юрий Юрин, ведомство будет контролировать исполнение распоряжения только на Волге, на других водоемах ситуацию должны контролировать муниципалитеты самостоятельно.

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