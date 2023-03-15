В Саратовской области дебошир избил женщину и ударил полицейского

Фото: Архив КП

У одного из заведений в Пугачеве 27-летний мужчина, в ходе ссоры избивал женщину. При пресечении его противоправных действий сотрудниками полиции, дебошир ударил одного из них. Об этом сегодня, 15 марта, сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Саратовской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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